Директор направления ММА в UFC Gym Russia объяснил, зачем бойцы принимают допинг

Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, какие преимущества бойцам смешанных единоборств даёт применение запрещённых препаратов.

«В первую очередь — возможность сачковать: пахать чуть меньше и менее правильно, но при этом получать высокие результаты. Вообще допинг помогает организму спортсмена восстановиться за меньший промежуток времени, что увеличивает его работоспособность. Но если у человека нет проблем с периодизацией, у него нет необходимости в допинге. В этих его разновидностях уж точно. Одна половина помогает набрать мышечную массу, «залиться» водой, другая — «подсушиться», стать более рельефным. Но бойцы — это не качки», — сказал Сулейманов в интервью RT.

Ранее он заявил, что ему хватит пальцев рук, чтобы пересчитать российских бойцов, не принимавших допинг.