Директор направления ММА в UFC Gym Russia объяснил, зачем бойцы принимают допинг

Короткая ссылка
Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов рассказал, какие преимущества бойцам смешанных единоборств даёт применение запрещённых препаратов.
Директор направления ММА в UFC Gym Russia объяснил, зачем бойцы принимают допинг
  • Reuters

«В первую очередь — возможность сачковать: пахать чуть меньше и менее правильно, но при этом получать высокие результаты. Вообще допинг помогает организму спортсмена восстановиться за меньший промежуток времени, что увеличивает его работоспособность. Но если у человека нет проблем с периодизацией, у него нет необходимости в допинге. В этих его разновидностях уж точно. Одна половина помогает набрать мышечную массу, «залиться» водой, другая — «подсушиться», стать более рельефным. Но бойцы — это не качки», — сказал Сулейманов в интервью RT.

Ранее он заявил, что ему хватит пальцев рук, чтобы пересчитать российских бойцов, не принимавших допинг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить