Сулейманов: не принимавших допинг российских бойцов можно пересчитать по пальцам

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Директор направления ММА в UFC Gym Russia Шамиль Сулейманов прокомментировал заявление бойца лёгкого веса UFC Армана Царукяна о том, что в России 90—95% бойцов употребляют запрещённые препараты.
Сулейманов: не принимавших допинг российских бойцов можно пересчитать по пальцам
  • Reuters

«Не владею статистикой, поэтому не могу комментировать заявление Царукяна. При этом мне хватит пальцев рук, чтобы пересчитать не употреблявших допинг. Для отечественного ММА это данность. Тем хуже, что эти препараты не помогают им, а только губят. Лично я надеялся, что молодёжь не будет допускать ошибок своих предшественников, но те всё же заразили их своими болезнями, которые пришли к нам из мира культуризма», — сказал Сулейманов в интервью RT.

Ранее он заявил, что не считает действующего чемпиона Bellator Вадима Немкова лучшим бойцом полутяжёлого веса в мире.

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