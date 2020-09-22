СМИ: Полиция расследует получение Суаресом итальянского гражданства

Полиция Италии расследует обстоятельства получения итальянского паспорта уругвайским форвардом каталонской «Барселоны» Луисом Суаресом.

Как сообщает Marca, Суареса заподозрили в мошенничестве при оформлении документа: тесты для получения итальянского паспорта были согласованы с игроком заранее, а оценки были выставлены ещё до сдачи тестов.

Отмечается, что следователи занимаются сбором документов, в ближайшее время 33-летний футболист должен дать ответы на вопросы правоохранителей.

Ранее появилась информация, что Суарес договорился о расторжении контракта с «Барселоной».