Брызгалов считает, что Василевский сможет ещё раз завоевать «Везина Трофи»

Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказал мнение о том, почему вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не был удостоен трофея «Везина Трофи» по итогам нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если генеральные менеджеры отдали свои голоса Хеллебайку, то парень заслужил данный престижнейший трофей. Однако здесь присутствует небольшой субъективизм. Возможно, болельщики и игроки считают иначе, но лучшего вратаря выбирают генеральные менеджеры. Василевский является прекрасным вратарём, думаю, что у него впереди много лет карьеры, он сможет ещё раз выиграть трофей», — приводит слова Брызгалова ТАСС.

Он отметил, что не считает, что Василевского не наградили по итогам нынешнего сезона из-за того, что он стал обладателем трофея в прошлом году.

«Не думаю, что генеральные менеджеры вспоминали о прошлогодней победе Василевского. Так вещи здесь не работают. Были случаи, когда несколько лет один и тот же вратарь брал награду», — добавил экс-голкипер.

В завершившемся регулярном чемпионате Василевский сыграл в 52 матчах, отразив 1472 броска. Процент отражённых бросков составил 91,7%. Он также оформил три шатаута.

Ранее сообщалось, что Коннор Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи».