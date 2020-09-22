Брызгалов считает, что Василевский сможет ещё раз завоевать «Везина Трофи»
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«Если генеральные менеджеры отдали свои голоса Хеллебайку, то парень заслужил данный престижнейший трофей. Однако здесь присутствует небольшой субъективизм. Возможно, болельщики и игроки считают иначе, но лучшего вратаря выбирают генеральные менеджеры. Василевский является прекрасным вратарём, думаю, что у него впереди много лет карьеры, он сможет ещё раз выиграть трофей», — приводит слова Брызгалова ТАСС.
Он отметил, что не считает, что Василевского не наградили по итогам нынешнего сезона из-за того, что он стал обладателем трофея в прошлом году.
«Не думаю, что генеральные менеджеры вспоминали о прошлогодней победе Василевского. Так вещи здесь не работают. Были случаи, когда несколько лет один и тот же вратарь брал награду», — добавил экс-голкипер.
В завершившемся регулярном чемпионате Василевский сыграл в 52 матчах, отразив 1472 броска. Процент отражённых бросков составил 91,7%. Он также оформил три шатаута.
Ранее сообщалось, что Коннор Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи».