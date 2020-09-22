Брызгалов считает, что Василевский сможет ещё раз завоевать «Везина Трофи»

Короткая ссылка
Известный российский голкипер и обладатель Кубка Стэнли Илья Брызгалов высказал мнение о том, почему вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский не был удостоен трофея «Везина Трофи» по итогам нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Брызгалов считает, что Василевский сможет ещё раз завоевать «Везина Трофи»
  • Reuters

«Если генеральные менеджеры отдали свои голоса Хеллебайку, то парень заслужил данный престижнейший трофей. Однако здесь присутствует небольшой субъективизм. Возможно, болельщики и игроки считают иначе, но лучшего вратаря выбирают генеральные менеджеры. Василевский является прекрасным вратарём, думаю, что у него впереди много лет карьеры, он сможет ещё раз выиграть трофей», — приводит слова Брызгалова ТАСС.

Он отметил, что не считает, что Василевского не наградили по итогам нынешнего сезона из-за того, что он стал обладателем трофея в прошлом году.

«Не думаю, что генеральные менеджеры вспоминали о прошлогодней победе Василевского. Так вещи здесь не работают. Были случаи, когда несколько лет один и тот же вратарь брал награду», — добавил экс-голкипер.

В завершившемся регулярном чемпионате Василевский сыграл в 52 матчах, отразив 1472 броска. Процент отражённых бросков составил 91,7%. Он также оформил три шатаута.

Ранее сообщалось, что Коннор Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить