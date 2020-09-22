Голкипер «Виннипега» Хеллебайк стал обладателем «Везина Трофи»

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк стал обладателем награды «Везина Трофи», вручаемой вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

По итогам нынешнего сезона, завершившегося для «Джетс» на стадии квалификации к плей-офф, 27-летний Хеллебайк совершил 1656 сейвов в 58 матчах регулярного чемпионата, ещё 113 — в четырёх играх плей-офф. Процент отражённых бросков в регулярном чемпионате составил 92,2% при 90,4 — в плей-офф. Хеллебайк также стал лидером сезона по числу шатаутов — в шести играх он сумел сохранить свои ворота неприкосновенными.

На «Везина Трофи» в нынешнем сезоне также претендовали российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский и финский вратарь «Бостон Брюинз» Туукка Раск.

Ранее сообщалось, что Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».