Форвард «Эдмонтона» Драйзайтль стал обладателем «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд»

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль стал обладателем наград «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд», вручаемых по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) самому ценному игроку и хоккеисту, внёсшему наибольший вклад в успехи своей команды соответственно.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате немецкий форвард набрал 110 (43 + 67) очков в 71 матче. В его активе также шесть (3 + 3) очков в плей-офф, в котором «Эдмонтон» завершил борьбу на стадии квалификационного раунда.

Драйзайтль стал первым немецким хоккеистом, которому удалось выиграть «Харт Трофи», на который также претендовали форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон и российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

В борьбе за «Тед Линдсей Эворд», вручаемый по итогам голосования Профсоюза игроков НХЛ (NHLPA), Драйзайтль также опередил Маккиннона и Панарина.

Ранее сообщалось, что защитник «Калгари» Джиордано стал обладателем «Марк Мессье Трофи».