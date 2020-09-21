Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на слова полузащитника казанского «Рубина» Дениса Макарова, который заявил, что его команда сильнее красно-белых, после матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Он так сказал? Что скорее «Рубин» поборется с «Зенитом», чем «Спартак»? Ну на табло пусть посмотрит», — сказал Джикия на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» обыграл «Рубин» со счётом 2:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Рубин» доминировал на протяжении всего матча со «Спартаком».