Джикия ответил на слова Макарова о том, что «Рубин» сильнее «Спартака»
- @fcsm_official
«Он так сказал? Что скорее «Рубин» поборется с «Зенитом», чем «Спартак»? Ну на табло пусть посмотрит», — сказал Джикия на видео, которое опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала «Матч ТВ».
«Спартак» обыграл «Рубин» со счётом 2:0 и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что «Рубин» доминировал на протяжении всего матча со «Спартаком».
Макаров: «Мы сильнее, чем «Спартак»— Матч ТВ (@MatchTV) September 21, 2020
Джикия: 🤫 pic.twitter.com/L5BtBIJBA9