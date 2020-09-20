Слуцкий — о поражении от «Спартака»: «Рубин» доминировал на протяжении игры

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (0:2).

«У «Спартака» был один удар, что выразилось в два забитых мяча. У нас же было огромное количество моментов, которые мы не смогли реализовать. Говорят, что был матч упущенных возможностей — сегодня для нас был классический матч с таким названием. Нерв и эмоции зашкаливали. Мы доминировали на протяжении игры, имели шансы до последних секунд», — сказал Слуцкий после матча.

Ранее Слуцкий заявил, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни.