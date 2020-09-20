Слуцкий о проигрыше «Спартаку»: думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды от московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Слуцкий о проигрыше «Спартаку»: думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Если бы мы были готовы к такому началу, то явно не пропустили бы. «Рубин» не смог реализовать несколько моментов в стартовые минуты, соперник нас наказал. Если бы я знал, чего не хватает команде, мы бы в этом добавили. Думаю, что Максименко совершил самое большое количество сейвов в своей жизни», — приводит слова Слуцкого «Матч ТВ».

«Рубин» на своём поле уступил «Спартаку» со счётом 0:2.

Ранее Доменико Тедеско рассказал, за счёт чего «Спартак» обыграл «Рубин» в матче РПЛ.

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