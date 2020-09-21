Авербух не считает, что образы Медведевой и Щербаковой похожи

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду, хореограф Илья Авербух ответил на вопрос о схожести образов фигуристок Евгении Медведевой и Анны Щербаковой.
Авербух не считает, что образы Медведевой и Щербаковой похожи
  • РИА Новости

«Схожесть с Медведевой? Анна самодостаточная, у неё всегда немного лирический образ. Никакой схожести в этом плане не заметил. Что касается судейства, то домашние турниры всегда такие. В любой стране на домашних турнирах оценки немного выше, чем на международных. Не надо придавать этому огромное значение», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Авербух заявил, что ему понравилось выступление Щербаковой на Кубке России.

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