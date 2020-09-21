Авербух заявил, что ему понравилось выступление Щербаковой на Кубке России

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Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух оценил выступление двукратной чемпионки страны Анны Щербаковой на первом этапе Кубка России в Сызрани.
Авербух заявил, что ему понравилось выступление Щербаковой на Кубке России
  • РИА Новости

«Мне очень понравилось выступление Анны Щербаковой. Несмотря на небольшие шероховатости, главное было сделано. Она повзрослела, это добавляет шарма. Сложнейшие элементы — четверной флип, каскады — были исполнены блестяще. Очень понравилось платье Анны. Естественно, есть куда расти. Но даже в прокатах уже заметен серьёзный рост», — цитирует Авербуха «Чемпионат».

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Александр Жулин выразил мнение, что Щербакова окрепла по сравнению с прошлым сезоном.

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