Жулин считает, что Щербакова окрепла по сравнению с прошлым сезоном

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Двукратный призёр Олимпийских игр, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин оценил выступление двукратной чемпионки России Анны Щербаковой на первом этапе Кубка России в Сызрани.
Жулин считает, что Щербакова окрепла по сравнению с прошлым сезоном
  • РИА Новости

«Что касается выступления Щербаковой, то короткая программа ей практически удалась, произвольная тоже была исполнена замечательно. Были какие-то шероховатости, но подготовка для постпандемийного времени очень приличная. Желаю только удачи», — цитирует Жулина «Чемпионат».

По его мнению, оценки немного завышены, но это нормальная практика, когда на соревнованиях внутри своей страны спортсмены получают больше баллов.

«Щербакова немного окрепла, выглядит очень хорошо», — добавил Жулин.

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла по сумме двух прокатов.

Ранее Татьяна Тарасова назвала приемлемым для начала сезона прокат Щербаковой на Кубке России.

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