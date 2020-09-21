Тарасова назвала приемлемым для начала сезона прокат Щербаковой на Кубке России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Анны Щербаковой в произвольной программе на первом этапе Кубка России в Сызрани.

«На чемпионате России в Красноярске она исполняла три четверных прыжка в произвольной программе, в том числе и флип, чем нас поразила в самое сердце. Сегодня она допустила некоторые помарки в программе, чем она сама была шокирована. Флип, который был главным в программе, она сделала прекрасно! Прокат был рабочий, приемлемый для начала сезона. Но на связь музыки и композиции в её программе я должна ещё раз-два посмотреть», — цитирует Тарасову РИА Новости.

20 сентября Щербакова победила на первом этапе Кубка России по фигурному катанию, набрав 246,40 балла по сумме двух прокатов. Щербакова является двукратной чемпионкой России.

Ранее Щербакова рассказала, как изменились тренировки в группе Этери Тутберидзе после ухода Алёны Косторной и Александры Трусовой.