Тренер Гунько объявил о своём уходе из «Химок»

Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заявил, что покидает подмосковный клуб.

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», — написал Гунько в своём Instagram.

После восьми сыгранных матчей «Химки» набрали три очка и занимают предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге. При этом подмосковный коллектив не одержал ни одной победы в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Химок» Гунько могут отправить в отставку.