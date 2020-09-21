Тренер Гунько объявил о своём уходе из «Химок»

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Главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько заявил, что покидает подмосковный клуб.
Тренер Гунько объявил о своём уходе из «Химок»
  • РИА Новости

«Спасибо всем, кто болел, поддерживал, критиковал. После таких поражений тренер должен уходить. Я рад, что в моей судьбе были «Химки». Сделал меньше, чем хотел, но работать, когда все только и говорят о будущих перестановках в команде, оказалось слишком сложно. Спасибо ребятам и штабу за совместную работу. Мне было комфортно и интересно с ними», — написал Гунько в своём Instagram.

После восьми сыгранных матчей «Химки» набрали три очка и занимают предпоследнее, 15-е место в Российской премьер-лиге. При этом подмосковный коллектив не одержал ни одной победы в новом сезоне.

Ранее сообщалось, что главного тренера «Химок» Гунько могут отправить в отставку.

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