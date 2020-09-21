Анфиса Резцова считает, что беременность не помешает её дочери выступить на Олимпиаде

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Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова выразила мнение, что перерыв в карьере её дочери Кристины, который связан с рождением ребёнка, не должен помешать отобраться на Олимпийские игры 2022 года в Пекине.
Анфиса Резцова считает, что беременность не помешает её дочери выступить на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Даже хорошо, что это произошло сейчас, когда до сих пор непонятно, как сложится этот сезон. Она родит и дальше будет упорно готовиться, в том числе к Олимпиаде. Думаю, она успеет вернуться и на зубах идти к этой цели», — цитирует Резцову ТАСС.

В минувшем сезоне Кристина Резцова выиграла серебро чемпионата Европы в смешанной эстафете, а также заняла второе место в гонке преследования на 10 км.

Ранее Резцова заявила, что пропустит сезон из-за беременности.

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