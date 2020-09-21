«Лейкерс» одолел «Денвер» во втором матче финала Западной конференции НБА
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Встреча завершилась со счётом 105:103.
В составе победителей 31 очко в свой актив записал центровой Энтони Дэвис. Его одноклубник Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. У «Наггетс» 30 очков набрал Никола Йокич.
Таким образом, калифорнийская команда увеличила преимущество в серии — 2:0.
Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» сократил счёт в серии с «Майами Хит» в финале Восточной конференции НБА.