«Лейкерс» одолел «Денвер» во втором матче финала Западной конференции НБА

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер Наггетс» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 105:103.

В составе победителей 31 очко в свой актив записал центровой Энтони Дэвис. Его одноклубник Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. У «Наггетс» 30 очков набрал Никола Йокич.

Таким образом, калифорнийская команда увеличила преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» сократил счёт в серии с «Майами Хит» в финале Восточной конференции НБА.