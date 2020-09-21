«Лейкерс» одолел «Денвер» во втором матче финала Западной конференции НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер Наггетс» во втором матче финальной серии плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
«Лейкерс» одолел «Денвер» во втором матче финала Западной конференции НБА
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sport

Встреча завершилась со счётом 105:103.

В составе победителей 31 очко в свой актив записал центровой Энтони Дэвис. Его одноклубник Леброн Джеймс оформил дабл-дабл из 26 очков и 11 подборов. У «Наггетс» 30 очков набрал Никола Йокич.

Таким образом, калифорнийская команда увеличила преимущество в серии — 2:0.

Ранее сообщалось, что «Бостон Селтикс» сократил счёт в серии с «Майами Хит» в финале Восточной конференции НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить