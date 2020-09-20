«Бостон» сократил счёт в серии с «Майами» в финале Восточной конференции НБА

«Бостон Селтикс» обыграл «Майами Хит» в третьем матче финальной серии плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 117:106.

В составе «Селтикс» 26 очков набрал Джейлен Браун, а также дабл-дабл из 25 очков и 14 подборов оформил Джейсон Тейтум. У «Хит» дабл-даблом из 27 очков и 16 подборов отметился Эдрис Адебайо.

Таким образом, «Бостон» сократил отставание в серии — 1:2.

Ранее сообщалось, что дабл-дабл Леброна Джеймса помог «Лос-Анджелес Лейкерс» одолеть «Денвер Наггетс» в первом матче финала НБА на Западе.