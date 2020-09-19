Дабл-дабл Джеймса помог «Лейкерс» одолеть «Денвер» в первом матче финала НБА на Западе

«Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Денвер Наггетс» в первом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Западной конференции.

Встреча прошла в Реюньоне и завершилась со счётом 126:114.

Самым результативным игроком стал Энтони Дэвис, набравший 37 очков и сделавший 10 подборов. Дабл-дабл удался и Леброну Джеймсу — 15 очков и 12 передач.

В составе «Денвера» по 21 очку записали себе в актив Никола Йокич и Джамал Маррей.

Следующий матч намечен на 21 сентября.

Ранее сообщалось, что греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком сезона-2019/20 НБА.