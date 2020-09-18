Адетокунбо во второй раз подряд признан MVP сезона в НБА

Греческий форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо был признан самым ценным игроком сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В прошедшем сезоне, завершившемся для «Милуоки» во втором раунде плей-офф, Адетокунбо в среднем за матч набирал 29,5 очка, а также выполнял 13,6 подбора, 5,6 передачи, один перехват и один блок-шот.

25-летний грек по итогам прошлого сезона также был признан самым ценным игроком лиги, таким образом став 11-м баскетболистом в истории лиги, кому удалось стать MVP в двух сезонах подряд.

Ранее сообщалось, что Лука Дончич стал самым молодым игроком в символической сборной НБА в истории.