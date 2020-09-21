Месси попрощался с Видалем, покидающим «Барселону»

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Капитан «Барселоны» Лионель Месси попрощался с покинувшим клуб чилийским полузащитником Артуро Видалем.
Месси попрощался с Видалем, покидающим «Барселону»
  • © REUTERS/Sergio Perez

«Я знал тебя только по матчам, где мы были соперниками. Ты всегда казался мне феноменом, но потом мне посчастливилось встретиться с тобой лично, и ты сумел удивить меня еще больше. За эти два года мы делились многими вещами, и ты оставил свой след — команда будет скучать по тебе. Желаю тебе всего наилучшего в новой главе твоей карьеры, в новом клубе. Наши пути ещё пересекутся, я уверен в этом», — написал Месси в Instagram.

Сам Видаль вскоре ответил аргентинцу:

«Спасибо, инопланетянин. Горжусь тем, что играл в одной команде с величайшим в истории. Спасибо тебе большое за твою дружбу. Буду скучать, увидимся», — написал чилиец.

Артуро Видаль в настоящее время находится в Милане, где проходит медосмотр для «Интера».

Ранее сообщалось, что Видаль договорился о контракте с «Интером».

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