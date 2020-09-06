Источник: Видаль договорился о контракте с «Интером»
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Об этом сообщает в Twitter журналист Николо Скира. По информации источника, чилиец согласовал условия контракта на два года с возможностью продления ещё на один сезон. Зарплата 33-летнего футболиста составит €6 млн в год плюс бонусы.
Также Видаль просит «Интер» о выплате подписного бонуса в размере €2—3 млн до расторжения соглашения с «Барселоной».
В прошлом сезоне Видаль сыграл в 33 матчах Примеры, забил восемь голов и отдал две результативные передачи.
Ранее Куман попросил футболиста «Барселоны» Видаля искать себе новую команду.