Глейхенгауз: пока не могу сказать, что Медведева как-то изменилась

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы российского тренера Этери Тутберидзе, прокомментировал возвращение в группу фигуристки Евгении Медведевой.

«Пока не могу сказать, что она как-то изменилась. Всё равно видишь того же человека, пусть она стала старше. Но в тренировочном процессе как она была требовательной к себе, так и осталась. Форма только недостаточная пока для хороших выступлений, и надо её набирать», — приводит слова Глейхенгауза «Матч ТВ».

Медведева тренировалась под руководством канадца Брайана Орсера с 2018 по 2020 год. 16 сентября фигуристка объявила, что будет работать под руководством Этери Тутберидзе, с которой тренировалась до переезда в Канаду.

Ранее Алексей Ягудин высказал мнение, сложится ли сотрудничество Медведевой с Тутберидзе.