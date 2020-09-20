Toyota в третий раз подряд выиграла «24 часа Ле-Мана»

Экипаж японской команды Toyota №8 в составе Кадзуки Накаджимы, Себастьена Буэми и Брендона Хартли стал победителем престижной гонки «24 часа Ле-Мана» в общем зачёте и в классе прототипов LMP1.

На финише экипаж Toyota за семь кругов опередил ближайших преследователей из Rebellion №1, за который выступали Норман Нато, Бруно Сенна и Густаво Менезес.

Тройку призёров замкнул ещё один экипаж Toyota — №7, — в который вошли Камуи Кобаяши, Хосе Мария Лопес и Майк Конвей.

В классе LMP2 лучшим стал экипаж United Autosports, за который ехали Пол ди Реста, Филипе Альбукерке и Филип Хансон.

Экипаж российской команды G-Drive в составе Романа Русинова, Жана-Эрика Верня и Миккеля Йенсена занял пятое место в классе LMP2 и девятое — общем зачёте.

Женский экипаж команды Richard Mille, за который выступили колумбийка Татьяна Кальдерон, немка София Флёрш и голландка Бейтске Виссер, занял девятое место в классе LMP2 и 13-е в общем зачёте.

В зачёте GTE Pro победил экипаж Aston Martin Racing №91 в составе Алекса Линна, Максима Мартина и Харри Тинкнелла, а зачёт GTE Am выиграл экипаж TF Sport в составе Чарли Иствуда, Джонатана Адама и Салиха Юлука.

Ранее сообщалось, что Квят и ещё 11 гонщиков получили предупреждения за аварию на рестарте Гран-при Тосканы.