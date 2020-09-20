Дзюба прокомментировал споры вокруг его гола в матче с «Уралом»

Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба высказался об эпизоде со своим забитым мячом в ворота екатеринбургского «Урала» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«VAR просматривали три минуты. Как понял, у VAR есть своя камера, по которой чётко видно, что на 1—2 см нога защитника «Урала» ближе к воротам, чем моя. Плюс видна моя динамика вперёд и как игрок притормаживает», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Он также сравнил данный эпизод с моментом, когда не засчитали его гол в матче с «Рубином», отметив, что в моментах с офсайдом «аппаратура не будет врать». При этом форвард признался, что сначала ему показалось, что он был в офсайде в матче с «Уралом», но затем он заметил, что нога защитника соперника немного ближе к воротам.

«Ещё раз повторю, обмануть в таких вещах VAR невозможно. Ему не скажешь: «Давайте поможем Дзюбе». Если Криштиану Роналду, условно, на миллиметр в офсайд попадал и это фиксировали… Хочется технике верить, иначе какой тогда вообще смысл всего этого. VAR для того и есть, чтобы все эти лёгкие недочёты компенсировать. Человеческий глаз такие вещи не в состоянии видеть. Так что, когда просматривали эпизод три минуты, там точно не было такого: «Давайте, ладно, как-нибудь засчитаем». Думать так — это бред», — добавил Дзюба.

Дзюба забил в ворота «Урала» на четвёртой минуте матча. После игры многие болельщики и эксперты посчитали, что мяч был забит из офсайда. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ранее Деян Ловрен выразил мнение, что «Зенит» не смог заслужить победу в матче с «Уралом».