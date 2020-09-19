Ловрен считает, что «Зенит» не смог заслужить победу в матче с «Уралом»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен прокомментировал ничейный исход матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Мы знали, что это будет сложная игра. Чего мы не знали, так это того, что покажем сегодня такой футбол. Первые 20—25 минут нам отлично удались — забили, могли забить ещё. Но, к сожалению, этого не хватило. Если быть честным, сегодня мы не заслуживали победы. Все подборы были за футболистами «Урала». Мы были недостаточно хороши», — приводит слова Ловрена пресс-служба клуба.

Он отметил, что команде нужно обсудить произошедшее.

«И, определённо, мы должны улучшать свою игру, потому что против больших команд этого не хватит. Мы должны проснуться, и как можно скорее. Это самое начало сезона. У нас хорошая команда, очень качественные футболисты, но если мы не будем действовать на поле как единое целое, то одних индивидуальных качеств будет недостаточно», — добавил хорватский защитник.

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью — 1:1.

Ранее Сергей Семак заявил, что самое главное, что не получилось у «Зенита» в матче с «Уралом», — выиграть.