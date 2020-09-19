Семак: самое главное, что не получилось у «Зенита», — выиграть

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничейный исход матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».

«Самое главное, что не получилось, — выиграть. Качество нашего футбола было далеко от идеального. Во втором тайме надо было реализовывать свои моменты. Если бы смогли ими воспользоваться, то получили бы другой результат. Забей мы два мяча, а не один, тогда был бы комфортный счёт, чтобы доводить его до победы. Спад? Нет никаких проблем. Провели пятый матч из восьми на выезде, сейчас много выступаем вне дома», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

«Зенит» и «Урал» сыграли вничью — 1:1.

Ранее Игорь Федотов высказал мнение, что гол Артёма Дзюбы в матче с «Уралом» нельзя было засчитывать из-за офсайда.