Арбитр Федотов считает, что гол Дзюбы в матче с «Уралом» нельзя было засчитывать из-за офсайда

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Арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с голом нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом».
Арбитр Федотов считает, что гол Дзюбы в матче с «Уралом» нельзя было засчитывать из-за офсайда
  • РИА Новости

«По тому, что нам показало телевидение, не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но она обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющего. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы, — когда мяч оторвался от ноги», — цитирует эксперта «Чемпионат».

По словам Федотова, ему не совсем понятно, кто оказался ближе к воротам по той линии, которая была проведена во время трансляции.

«Даже если они берут по точке головы, она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя. Склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Зенит» на выезде сыграл вничью с «Уралом» в восьмом туре РПЛ.

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