СМИ: «Манчестер Сити» близок к покупке футболиста «Севильи» Кунде

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» близок к завершению сделки по трансферу защитника испанской «Севильи» Жюля Кунде.
СМИ: «Манчестер Сити» близок к покупке футболиста «Севильи» Кунде
  • Reuters

Как сообщает AS, клубы уже договорились о трансфере, сумма которого составит около €50 млн. При этом в контракте 21-летнего игрока прописана сумма отступных в размере €80 млн. Футболист согласен на переход в «Сити».

Кунде выступает за «Севилью» с лета 2019 года. С тех пор он провёл за команду 40 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сделал предложение «Атлетико» о покупке Хосе Хименеса.

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