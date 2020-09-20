СМИ: «Манчестер Сити» близок к покупке футболиста «Севильи» Кунде

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» близок к завершению сделки по трансферу защитника испанской «Севильи» Жюля Кунде.

Как сообщает AS, клубы уже договорились о трансфере, сумма которого составит около €50 млн. При этом в контракте 21-летнего игрока прописана сумма отступных в размере €80 млн. Футболист согласен на переход в «Сити».

Кунде выступает за «Севилью» с лета 2019 года. С тех пор он провёл за команду 40 матчей, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» сделал предложение «Атлетико» о покупке Хосе Хименеса.