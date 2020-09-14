СМИ: «Манчестер Сити» сделал предложение «Атлетико» о покупке Хименеса

Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» проявляет интерес к защитнику испанского «Атлетико» Хосе Хименесу.

Как сообщает AS, «Сити» предложил за игрока €89 млн, а также англичане могут доплатить ещё €5 млн в качестве бонусов.

При этом «Атлетико» готов отпустить футболиста только после активации опции с отступными, которые составляют €120 млн.

Отмечается, что Хименесу комфортно в Мадриде, но ему поступило очень выгодное предложение от «горожан». Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне постарается убедить защитника остаться.

Хименес выступает за «Атлетико» с 2013 года. На его счету 191 матч за команду, в котором он забил восемь мячей и отдал столько же результативных передач.

Ранее хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне ответил на вопрос о несостоявшемся переходе в команду нападающего испанской «Барселоны» Лионеля Месси.