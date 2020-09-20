Черчесов о словах камерунского футболиста Ондуа: странная ситуация

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на слова камерунского полузащитника швейцарского «Серветта» Гаэля Ондуа, который рассказал об общении со специалистом и заявил, что может стать игроком российской национальной команды.

«Странная ситуация. С одной стороны, приятно, что футболисты, в том числе и африканские, хотят играть за сборную России. С другой — мне нечего комментировать по этому вопросу. Может быть, он хороший футболист, но я его не знаю и ни разу с ним не общался», — цитирует Черчесова «Чемпионат».

24-летний Ондуа с детства жил в России и является воспитанником московского «Локомотива». Он также выступал за молодёжную команду столичного ЦСКА и махачкалинский «Анжи». За «Серветт» он играет с 2019 года.

Ранее Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России.