Камерунский футболист Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России

Короткая ссылка
Камерунский полузащитник швейцарского «Серветта» Гаэль Ондуа заявил, что общается с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и может стать игроком национальной команды.
Камерунский футболист Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Я родился в Камеруне и доступен для национальной команды. Если мою работу признают, для меня это будет честью. Однако я чаще поддерживаю контакт с тренером сборной России Станиславом Черчесовым, чем с командой Камеруна. Он проявил большую заинтересованность, чем Камерун. Не стану врать, я могу стать игроком сборной России. Думаю, что скоро приму решение», — цитирует Ондуа Footmercato.

24-летний Ондуа с детства жил в России и является воспитанником московского «Локомотива». Он также выступал за молодёжную команду столичного ЦСКА и махачкалинский «Анжи». За «Серветт» он играет с 2019 года. До этого хавбек уже выражал заинтересованность в выступлении за сборную России.

Ранее Фёдор Смолов заявил, что снова готов пробить пенальти в составе сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить