Камерунский футболист Ондуа заявил, что может стать игроком сборной России

Камерунский полузащитник швейцарского «Серветта» Гаэль Ондуа заявил, что общается с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и может стать игроком национальной команды.

«Я родился в Камеруне и доступен для национальной команды. Если мою работу признают, для меня это будет честью. Однако я чаще поддерживаю контакт с тренером сборной России Станиславом Черчесовым, чем с командой Камеруна. Он проявил большую заинтересованность, чем Камерун. Не стану врать, я могу стать игроком сборной России. Думаю, что скоро приму решение», — цитирует Ондуа Footmercato.

24-летний Ондуа с детства жил в России и является воспитанником московского «Локомотива». Он также выступал за молодёжную команду столичного ЦСКА и махачкалинский «Анжи». За «Серветт» он играет с 2019 года. До этого хавбек уже выражал заинтересованность в выступлении за сборную России.

Ранее Фёдор Смолов заявил, что снова готов пробить пенальти в составе сборной России.