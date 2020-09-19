Смолов заявил, что снова готов пробить пенальти в составе сборной России

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов заявил, что готов снова исполнить пенальти в серии 11-метровых ударов в составе сборной России, если будет такая возможность.

«Вопрос не надоел, но я понимаю, что эта тема будет меня преследовать всю жизнь. Это, конечно, тема пенальти. Да, я готов подойти к точке. Я к ней уже подходил после этого (незабитого пенальти в матче с Хорватией в 1/4 финала ЧМ-2018 — RT.) и не забивал даже, но в целом готов. Надо только потренироваться побольше. Считаю, что у каждого есть право промахнуться. Если нужно будет, я подойду и пробью», — сказал Смолов на YouTube-канале национальной команды.

В четвертьфинале домашнего чемпионата мира Россия в серии пенальти уступила Хорватии. Смолов стал одним из тех, кто не реализовал 11-метровый.

Ранее Борис Игнатьев высказался о нынешнем уровне сборной России по футболу.