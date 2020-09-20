Боец UFC Ковингтон назвал фикцией движение «Жизнь темнокожих имеет значение»

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Американский боец смешанного стиля Колби Ковингтон выступил против движения против расизма «Жизнь темнокожих имеет значение».
Боец UFC Ковингтон назвал фикцией движение «Жизнь темнокожих имеет значение»
  • Reuters

«Жизнь темнокожих имеет значение» — полная фикция. Туда набирают людей, которые являются настоящими террористами. Это плохие люди. Тайрон Вудли — коммунист. Он марксист. Он ненавидит Америку», — цитирует Ковингтона MMA Fighting.

Ковингтон победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 178. Для него эта победа стала 16-й в MMA при двух поражениях. 

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп поздравил Ковингтона с победой над Вудли на турнире UFC.

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