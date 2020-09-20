Старфельт уверен, что «Рубин» даст бой «Спартаку»

Защитник казанского «Рубина» Карл Старфельт считает, что команда способна дать бой московскому «Спартаку» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), несмотря на потерю некоторых важных футболистов.

«Ин Бом и Дюпин? Это обидные потери, но у нас глубокий состав и каждый может сыграть за партнёра. Ещё одно отличие российских клубов от шведских — это наличие большой скамейки. К примеру, в Швеции в команде 12—13 сильных игроков, а в России их больше. Нам важен каждый, но мы способны дать бой «Спартаку», — цитирует Старфельта РИА Новости.

Он отметил, что «Рубину» предстоит тяжёлая игра со «Спартаком», так как красно-белые обладают мощным подбором исполнителей в атаке, но у казанцев есть шансы на победу за счёт своего поля.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 20 сентября. Начало — в 16:30.

По итогам семи туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» с 11 очками — седьмой.

Ранее Эсекьель Понсе рассказал о важности для «Спартака» матча с «Рубином».