Понсе рассказал о важности для «Спартака» матча с «Рубином»

Аргентинский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».

«Сейчас чувствую себя хорошо. Рад, что вернулся в строй и могу тренироваться и играть в полном объёме. На самом деле, я очень рад за Себастьяна Ларссона и за Александра Соболева. Хорошо, что у них получается забивать. Наша главная задача — помогать команде. Между нами абсолютно здоровая конкуренция, никто не жадничает — если есть более выгодная позиция, все всегда готовы отдать передачу. В случае победы в матче с «Рубином» мы сможем продолжить борьбу за лидерство в турнире, и это серьёзная мотивация для нас. Нам важно выиграть в Казани», — рассказал Понсе в интервью пресс-службе клуба.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 20 сентября. Начало — в 16:30 мск.

По итогам семи туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» с 11 очками — седьмой.

Ранее Леонид Слуцкий выразил уверенность, что «Спартак» будет хорошо настроен на матч с «Рубином».