Слуцкий уверен, что «Спартак» будет хорошо настроен на матч с «Рубином»

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Спартак» — большая команда, у них собрана очень сильная группа игроков. Команда очень хорошо укомплектована, идёт в группе лидеров, высокая мотивация после неудачного дерби. Нас ждёт очень тяжёлый поединок», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Рубина».

Он также отметил, что в общую группу уже вернулся защитник Филипп Уремович, но ещё не восстановился вратарь команды Юрий Дюпин.

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт 20 сентября в Казани. После семи туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» с 11 очками находится на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что Кирилл Левников рассудит «Рубин» и «Спартак» в восьмом туре РПЛ.