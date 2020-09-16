Левников рассудит «Рубин» и «Спартак» в восьмом туре РПЛ

Кирилл Левников назначен главным арбитром матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между казанским «Рубином» и московским «Спартаком».

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, помогать Левникову будут ассистенты ни линиях Егор Болховитин и Рашид Абусуев, а также резервный рефери Иван Сиденков. За систему VAR будут отвечать Виталий Мешков и ассистент Константин Шаламберидзе.

Матч «Рубин» — «Спартак» пройдёт 20 сентября в Казани. После семи туров «Спартак» занимает третье место в РПЛ, набрав 14 очков. «Рубин» с 11 очками находится на шестой позиции.

Ранее Сергей Юран выразил сомнение в способности «Спартака» побороться за медали РПЛ.