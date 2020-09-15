Юран сомневается в способности «Спартака» побороться за медали РПЛ
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«Способен ли «Спартак» взять чемпионство? Вряд ли. Да и за медали «Спартаку» будет тяжело бороться. Четвёртое-пятое место — вот более реальная цель», — цитирует Юрана Sport24.
Также специалист заявил, что московской команде не хватает тактической гибкости.
«У «Спартака» просто нет плана Б на игру. Если первоначальный план Тедеско не работает — всё, команда не знает, что делать. И так который матч подряд. Надо иметь запасную тактику, чтобы вытаскивать сложные матчи. К сожалению, у «Спартака» её нет», — добавил Юран.
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