Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ
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В первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1.
Теперь на его счету 596 отражённых бросков за текущий розыгрыш плей-офф. По этому показателю 34-летний вратарь вышел на второе место в истории «Старз». Он уступает только Эду Бельфору, который в 2000 году совершил 606 спасений.
Ранее Худобин объяснил, за счёт чего «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли.