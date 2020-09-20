Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на второе место в истории клуба по количеству отражённых бросков за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

В первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1.

Теперь на его счету 596 отражённых бросков за текущий розыгрыш плей-офф. По этому показателю 34-летний вратарь вышел на второе место в истории «Старз». Он уступает только Эду Бельфору, который в 2000 году совершил 606 спасений.

Ранее Худобин объяснил, за счёт чего «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли.

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