Худобин вышел на второе место в истории «Далласа» по сейвам в одном плей-офф НХЛ

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин вышел на второе место в истории клуба по количеству отражённых бросков за один розыгрыш плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первом матче финала Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1.

Теперь на его счету 596 отражённых бросков за текущий розыгрыш плей-офф. По этому показателю 34-летний вратарь вышел на второе место в истории «Старз». Он уступает только Эду Бельфору, который в 2000 году совершил 606 спасений.

Ранее Худобин объяснил, за счёт чего «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли.