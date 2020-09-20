Худобин объяснил, за счёт чего «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин объяснил, за счёт чего его команде удалось победить «Тампа-Бэй Лайтнинг» в первом матче финальной серии Кубка Стэнли.
Худобин объяснил, за счёт чего «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли
  • Reuters
  • © Perry Nelson-USA TODAY Sports

«Это командная работа, командная игра. Я могу сказать, что сделал пару хороших сейвов, но в то же время мы играли вместе, мы играли как команда, это командный вид спорта», — приводит слова Худобина пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Он также признался, что во время встречи думал только о том, как сконцентрироваться на шайбе, учитывая, что игроки «Тампы» постоянно закрывали ему обзор.

В минувшей игре с «Тампой» Худобин отразил 35 бросков из 36 и помог своей команде одержать победу со счётом 4:1.

Ранее сообщалось, что Худобин признан первой звездой матча с «Тампой» в финале Кубка Стэнли.

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