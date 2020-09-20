Зидан заявил, что Бэйл ушёл из «Реала» не из-за него

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал уход из команды на правах аренды валлийского полузащитника Гарета Бэйла.

«Меня не беспокоят утверждения, что Бэйл ушёл из-за меня, потому что это не так. Всё сложнее. У меня никогда не было с ним проблем, я знаю, что он сделал для клуба, и никто не станет в этом сомневаться. Вопреки тому, что многие говорят, у нас не было проблем. Я желаю ему всего наилучшего, — приводит слова Зидана AS.

31-летний Бэйл играл за «Реал» с 2013 года. В его активе 105 голов и 68 голевых передач в 251 матче за мадридский клуб.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла.