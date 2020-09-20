Президент «Барселоны» отреагировал на итоги сбора подписей за вотум недоверия ему

Короткая ссылка
Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу прокомментировал итоги сбора подписей за вынесение ему вотума недоверия.
Президент «Барселоны» отреагировал на итоги сбора подписей за вотум недоверия ему
  • Reuters

«Это высокая цифра. Это нас всех удивило. Это демократическое мероприятие, теперь мы должны собрать комитет по вотуму недоверия и подтвердить все подписи. В данный момент никто не собирается уходить в отставку, мы должны продолжать работу. Клуб не владеет собой», — приводит слова Бартомеу Marca.

По предварительным данным, за вынесение вотума недоверия Бартомеу было собрано порядка 18 тыс. подписей при необходимом количестве в 16 521.

Ранее сообщалось, что Кике Сетьен будет судиться с «Барселоной» из-за своего увольнения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить