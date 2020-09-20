Президент «Барселоны» отреагировал на итоги сбора подписей за вотум недоверия ему

Президент испанского футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу прокомментировал итоги сбора подписей за вынесение ему вотума недоверия.

«Это высокая цифра. Это нас всех удивило. Это демократическое мероприятие, теперь мы должны собрать комитет по вотуму недоверия и подтвердить все подписи. В данный момент никто не собирается уходить в отставку, мы должны продолжать работу. Клуб не владеет собой», — приводит слова Бартомеу Marca.

По предварительным данным, за вынесение вотума недоверия Бартомеу было собрано порядка 18 тыс. подписей при необходимом количестве в 16 521.

Ранее сообщалось, что Кике Сетьен будет судиться с «Барселоной» из-за своего увольнения.