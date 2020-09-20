Президент «Барселоны» отреагировал на итоги сбора подписей за вотум недоверия ему
- Reuters
«Это высокая цифра. Это нас всех удивило. Это демократическое мероприятие, теперь мы должны собрать комитет по вотуму недоверия и подтвердить все подписи. В данный момент никто не собирается уходить в отставку, мы должны продолжать работу. Клуб не владеет собой», — приводит слова Бартомеу Marca.
По предварительным данным, за вынесение вотума недоверия Бартомеу было собрано порядка 18 тыс. подписей при необходимом количестве в 16 521.
Ранее сообщалось, что Кике Сетьен будет судиться с «Барселоной» из-за своего увольнения.