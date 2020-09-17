Сетьен будет судиться с «Барселоной» из-за своего увольнения

Бывший главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен сообщил о начале судебного процесса против своего бывшего клуба.

Об этом заявил сам специалист в своих социальных сетях. «Барселона» юридически оформила увольнение Сетьена лишь 16 сентября — через месяц после того, как освободила его от обязанностей. В своём заявлении тренер отметил, что недоволен месяцем молчания. Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу не сообщил ему об условиях увольнения и не попытался урегулировать вопрос.

Как сообщает Diario AS, юристы Сетьена потребуют у «Барселоны» €4 млн в качестве компенсации.

Ранее физиотерапевт ЦСКА перешёл в «Барселону».