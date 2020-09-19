Шубенков: ухожу в отпуск с завтрашнего дня, больше работы нет

Короткая ссылка
Чемпион мира и Европы в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, после победы на командном чемпионате России по лёгкой атлетике, объявил, что завершил соревновательный сезон.
Шубенков: ухожу в отпуск с завтрашнего дня, больше работы нет
  • Reuters

«У нас из международных стартов остался только этап Бриллиантовой лиги в Дохе 25 сентября. Это буквально через неделю. Тут мы не успеем сделать на самом деле ничего, даже если сильно захочется. Ухожу в отпуск с завтрашнего дня, больше работы нет», — приводит слова Шубенкова ТАСС.

Он назвал прошедший сезон непонятным.

«До международных стартов нас не допустили, все прошло мимо. Наш российский сезон мне сложно оценивать, мои три состоявшихся старта - это ни о чем, ведь я обычно к седьмому старту разгоняюсь. Мне тяжело в таких условиях существовать, но, с другой стороны, у нас ничего другого нет, поэтому приходится подстраиваться», — добавил атлет.

Шубенков победил на командном чемпионате России с результатом 13,34 секунды, что на 0,23 секунды медленнее лучшего результата сезона в мире, установленного испанцем Орландо Ортегой на этапе Бриллиантовой лиги в Монако.

Ранее Мария Ласицкене заявила, что завершила сезон и уходит в отпуск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить