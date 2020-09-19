Ласицкене заявила, что завершила сезон и уходит в отпуск

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене после выступления на командном чемпионате России по лёгкой атлетике заявила, что завершила сезон и уходит в отпуск.

«Завтра у меня начинается отпуск, поэтому я стараюсь сильно не расстраиваться из-за этого. Что касается отдыха, то я сейчас даже не понимаю, поедем ли мы куда-нибудь в такой ситуации. Ещё не определились, стоит ли рисковать своим здоровьем», — приводит слова Ласицкене ТАСС.

Она отметила, что в целом прошедший сезон стал для неё разочаровывающим.

«Ничего такого хорошего я о нём не могу сказать. Но моё нытьё никому не нужно. Мне самой нужно справляться с этим, находить силы и эмоции, продолжать тренироваться, так как это наше любимое дело», — добавила спортсменка.

Ранее сообщалось, что Ласицкене победила в прыжках в высоту на командном ЧР по лёгкой атлетике в Сочи.