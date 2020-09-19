Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли
- Reuters
Результат голосования авторов опубликован на сайте НХЛ.
По итогам список претендентов на «Конн Смайт Трофи» возглавил Худобин, набрав 16 баллов.
Второе место занимает защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (15 баллов). Тройку лучших замыкает игрок обороны «Далласа» Миро Хейсканен (13).
Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занимает пятое место в данном списке (6).
Ранее тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс дал свою оценку игре Антона Худобина.