Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли

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Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока текущего Кубка Стэнли по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли
  • Reuters

Результат голосования авторов опубликован на сайте НХЛ.

По итогам список претендентов на «Конн Смайт Трофи» возглавил Худобин, набрав 16 баллов. 

Второе место занимает защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман (15 баллов). Тройку лучших замыкает игрок обороны «Далласа» Миро Хейсканен (13).

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров занимает пятое место в данном списке (6).

Ранее тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс дал свою оценку игре Антона Худобина.

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