Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока Кубка Стэнли

Российский голкипер «Даллас Старз» Антон Худобин является основным претендентом на звание самого ценного игрока текущего Кубка Стэнли по версии официального сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Reuters