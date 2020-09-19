Костомаров о Тодоренко: захотела исполнить самую навороченную поддержку олимпийских чемпионов

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, что многие участники «Ледникового периода», которые никогда не стояли на льду, сразу хотят выучить сложные элементы.
Костомаров о Тодоренко: захотела исполнить самую навороченную поддержку олимпийских чемпионов
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Сейчас, например, я катаюсь с Региной Тодоренко, она просмотрела много программ с «Ледникового» с моим участием и вообще много чего смотрит о фигурном катании. Не так давно показывает мне видеоролик: «Вот так хочу!» А там олимпийские чемпионы Сочи, американцы Мэрил Дэвис — Чарли Уайт выполняют свою самую навороченную поддержку… «Да-да-да, — говорю, — в следующий раз», — сказал Костомаров в интервью RT.

Ранее Костомаров выразил мнение, что ему всегда везло с партнёршами в телешоу «Звёзды на льду» и «Ледниковый период».

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