Костомаров о Гусевой: был счастлив, что у меня крутая партнёрша из «Бригады»

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров считает, что ему всегда везло с партнёршами в телешоу «Звёзды на льду» и «Ледниковый период».

«Мне везло и с партнёршами. Хотя сейчас могу признаться честно: вернувшись из Америки, где на протяжении восьми лет у нас не было даже русского телевидения, я понятия не имел, кто такая Чулпан Хаматова. Знал ли Екатерину Гусеву, с которой в первом сезоне добрались до полуфинала? Ну, «Бригаду», конечно, в Америке все смотрели. В самый первый сезон я был счастлив, что у меня такая крутая партнёрша, поэтому с радостью согласился с ней кататься», — сказал Костомаров в интервью RT.

Ранее Костомаров объяснил, почему не захотел встать в пару с Оксаной Домниной.