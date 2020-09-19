Костомаров о Гусевой: был счастлив, что у меня крутая партнёрша из «Бригады»

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров считает, что ему всегда везло с партнёршами в телешоу «Звёзды на льду» и «Ледниковый период».
Костомаров о Гусевой: был счастлив, что у меня крутая партнёрша из «Бригады»
  • © Vladimir Lukjanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«Мне везло и с партнёршами. Хотя сейчас могу признаться честно: вернувшись из Америки, где на протяжении восьми лет у нас не было даже русского телевидения, я понятия не имел, кто такая Чулпан Хаматова. Знал ли Екатерину Гусеву, с которой в первом сезоне добрались до полуфинала? Ну, «Бригаду», конечно, в Америке все смотрели. В самый первый сезон я был счастлив, что у меня такая крутая партнёрша, поэтому с радостью согласился с ней кататься», — сказал Костомаров в интервью RT.

Ранее Костомаров объяснил, почему не захотел встать в пару с Оксаной Домниной.

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