Костомаров объяснил, почему не захотел встать в пару с Домниной

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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как мог встать в пару с Оксаной Домниной, и объяснил, почему не сделал этого.
Костомаров объяснил, почему не захотел встать в пару с Домниной
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
  • globallookpress.com

«У меня были варианты, которые позволяли поехать на Олимпиаду-2010, скажем так. Мы действительно провели с Оксаной несколько совместных тренировок, в нас видели определённый потенциал, но сам я, честно говоря, не слишком верил в эту затею. Считал, что новая партнёрша — это сразу несколько шагов назад, как бы ты ни катался. Даже за те несколько проведённых вместе тренировок стало понятно, работать со мной не так просто. И разногласия на льду вполне могли привести к тому, что мы бы разошлись и в жизни. Поэтому я как-то сразу пришёл к выводу, что если возвращаться и пытаться стать двукратным олимпийским чемпионом, то только с Навкой», — сказал Костомаров в интервью RT.

Ранее Костомаров вспомнил как выпивал и хулиганил на турнире в Австрии с Вахтангом Мурванидзе.

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