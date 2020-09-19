Костомаров вспомнил как выпивал и хулиганил на турнире в Австрии с Мурванидзе

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров рассказал о своём поведении в состоянии алкогольного опьянения после одного из турниров в Австрии.

«Был взрослый турнир в Австрии, где мы с Катей заняли третье место, а мой друг Вахтанг Мурванидзе подвернул на тренировке ногу и снялся с соревнований. Мы и присели в барчике ближайшего молла, начали выпивать. Я с радости, Вахо с горя. Потом вернулись на каток смотреть, как катаются девочки. Сорвали зачем-то пожарный огнетушитель со стены на трибуне, начали поливать друг друга… Потом уехали в гостиницу продолжать праздник. По телику показывали какой-то боевик, вот и мы намотали на руки полотенца, начали крушить всё вокруг», — сказал Костомаров в интервью RT.

По его словам, он и Мурванидзе тогда порезались и перепачкали кровью стены, а затем пошли на заправку купить ещё алкоголя. При этом, как он рассказал, по дороге они нападали на прохожих из-за кустов, представляя себя солдатами.

«Утром по требованию хозяев отеля я выписался, но понял, до какой степени всё это пахнет жареным, когда приехал на каток и увидел, что мы с Катей жирным красным фломастером вычеркнуты из числа участников показательных выступлений. Потом уже мне сообщили, что из гостиницы в российскую федерацию фигурного катания пришёл счёт, где фигурировали очень большие суммы в валюте», — добавил Костомаров.

Ранее Костомаров объяснил, за что его дисквалифицировали после Универсиады в 1997-м.